Crollo Juve, tifosi inferociti: "Cacciate quell'incapace", e spopola l'hashtag #sarriout

Clima tesissimo in casa Juventus dopo la sconfitta del Bentegodi contro il Verona. La squadra di Maurizoio Sarri è incappata nella terza sconfitta in campionato (la seconda in tre partite con quella contro il Napoli), ed è proprio il tecnico ad aver attirato su di se la ferocia delle critiche da parte dei tifosi. "Cacciate quell'incapace", "Basta, prendete provvedimenti e mandate via Sarri", "Sarri bel gioco? L'unica cosa che ho visto è la gastrite!", sono solo alcuni dei commenti dei tifosi della Juventus inferociti con il tecnico. E sui social sta spopolando in queste ore l'hashtag #sarriout.