Ct Algeria: "Ho parlato con uno dei miei giocatori, mi ha raccontato cose scioccanti sul suo club..."

Parole forti, quelle rilasciate dal CT dell'Algeria in conferenza stampa. Parlando dello stato di forma di alcuni suoi giocatori, Djamel Belmadi ha lanciato una bordata a un grande club, senza specificare quale: "Non dirò il nome, ma ho parlato con uno dei miei giocatori uno importante, che mi ha detto come si lavora nel suo club. Un grande club. Sono rimasto scioccato, questo è dilettantismo". Gli indizi sembrano portare a Ismael Bennacer (Milan), Sofiane Feghouli (Galatasaray) o Islam Slimani (Monaco).