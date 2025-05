Man City, la richiesta di Guardiola spiazza tutti: "Datemi una rosa più corta e resto"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Ho detto al club che non voglio una rosa molto numerosa. Non voglio lasciare cinque o sei giocatori nel freezer. Non voglio questo, me ne andrei. Datemi una rosa più corta e resto". Parola di Pep Guardiola dopo la vittoria per 3-1 sul Bournemouth che riavvicina il suo Manchester City alla prossima Champions.

"Non voglio lasciare cinque o sei giocatori nel freezer. Non voglio questo, me ne andrei". Parole che poi l'allenatore del City ha continuato a spiegare così: "È impossibile per me andare dai miei giocatori in tribuna e dir loro che non possono giocare. Per tre o quattro mesi non siamo riusciti ad avere 11 giocatori, non avevamo difensori ed è stato difficile. Poi però i giocatori sono tornati e la prossima stagione non può più essere come questa. Non posso allenare 24 giocatori e - aggiunge Guardiola - ogni volta che faccio una scelta averne 4, 5 o 6 a casa a Manchester perché non possono giocare. Non può accadere, ho detto al club che non voglio che accada. Se ci saranno infortuni, abbiamo dei giocatori della nostra Academy. Non possiamo permetterci di perdere l'anima della squadra, di creare quel legame tra di noi che questa stagione si è un po' perso". (ANSA).