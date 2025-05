Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di Europa League e play-off di C

In questo mercoledì 21 maggio 2025 si assegna l'Europa League, nella finale tutta inglese si affrontano Tottenham e Manchester United. Si giocano anche i play off di Serie C, in campo una squadra campana: la Juve Stabia che affronta in casa la Cremonese. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO

20.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.00 Vicenza-Crotone (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Pescara-Vis Pesaro (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Ternana-Giana Erminio (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Audace Cerignola-Atalanta U23 (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Tottenham-Manchester United (Finale Europa League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Juve Stabia-Cremonese (Playoff Serie B) - DAZN

20.30 Catanzaro-Spezia (Playoff Serie B) - DAZN