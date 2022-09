Da Marcelo a Diego Costa: la Top11 degli svincolati di lusso

Il calciomercato è finito nei grandi paesi europei, restano aperte alcune importanti finestre (Turchia e Grecia su tutte) per alcuni giorni

Il calciomercato è finito nei grandi paesi europei, restano aperte alcune importanti finestre (Turchia e Grecia su tutte) per alcuni giorni ma per gli svincolati c'è sempre modo e tempo per accasarsi. E se in Italia i nomi sono importanti, da Josip Ilicic a Simone Zaza, all'estero il livello si alza. Grandi campioni ancora a caccia di una maglia, dopo essersi liberati dai rispettivi contratti o dopo aver visto il proprio scadere al 30 giugno.

Qualche specifica: figura Serge Aurier ma a breve dovrà esser depennato perché sta per trovar casa al Nottingham Forest. I migliori sono senza dubbio Juan Mata, dopo la lunga avventura al Manchester United, Marcelo, campionissimo del Real Madrid, e Diego Costa, che era tornato in patria, in Brasile. Nomi che hanno fatto discutere e potrebbero farlo a breve anche in Italia in difesa, come Dan Zagadou e Jason Denayer. Tra i nomi interessanti, non va scordato anche Xeka, mediano portoghese liberatosi dal Lille.

Atletico Svincolato - La Top 11 internazionale

Karius; Aurier, Zagadou, Denayer, Marcelo; Barkley, Xeka; Ljajic, Mata, Taarabt; Diego Costa.