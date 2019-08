Da Torino - Dubbio De Ligt per la difesa, altri due bianconeri in forse per il Napoli

La Juve prepara la sfida contro il Napoli. Queste le ultime riportate dal portale TuttoJuve.com: " Per il match contro i partenopei ci sono alcuni dubbi di formazione. Infatti, in difesa resta da capire se giocherà De Ligt, così come a centrocampo e in attacco bisognerà vedere se troveranno spazio Rabiot e Dybala".