Dall'Argentina: "Messi infuriato, colloquio con Koeman non doveva diventare pubblico"

Il futuro di Lionel Messi sembra ancora poco chiaro e non bene definito. La Pulce resterà ancora a Barcellona? Alcuni aggiornamenti arrivano dal quotidiano argentino Clarin, che racconta di come a Leo non sia andato giù il fatto che le sue parole nel colloquio avuto col nuovo tecnico Koeman (in cui rivelava di sentirsi "più fuori che dentro" dal progetto blaugrana, ndr) siano divenute di dominio pubblico. Il privato del numero dieci finito sulla bocca di tutti potrebbe incidere sulle scelte del fuoriclasse argentino.