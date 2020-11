Dalla Svizzera: Ucraina chiede all'Uefa di convincere le autorità locali all'ok per giocare

Annullata la partita tra Svizzera e Ucraina, ma finché non sarà detta l’ultima parola c’è chi ci spera. L’Associazione calcistica ucraina, in particolare, intende fare tutto ciò che è in suo potere per cambiare questa decisione e ha inviato una lettera alla UEFA, delineando tutte le sfumature della situazione e le possibili soluzioni. La posizione dell’Ucraina si basa sulla chiara convinzione che i giocatori e lo staff che hanno ricevuto risultati negativi al test Covid-19 siano idonei a partecipare alla partita. Lo scrive il Corriere del Ticino.