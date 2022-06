Dazn avvisa per l'anno prossimo: "La qualità del servizio? Dipende anche dal cliente"

Mario Mella, Technology Director Italy per Dazn, interviene al Forum Europeo Digitale 2022 in corso a Lucca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mella, Technology Director Italy per Dazn, interviene al Forum Europeo Digitale 2022 in corso a Lucca anche per fare chiarezza sulla qualità del servizio e su come migliorarla: "In Italia la copertura broadband è buona, ma va tenuta in considerazione anche la qualità dei dispositivi. A volte il cliente non sa di avere un dispositivo in cui l’app non è aggiornata oppure il device è vecchio. E questo magari impatta con il servizio. La qualità del servizio dipende anche dalla rete cui il cliente si connette e dai comportamenti che mette in atto". E sui quattro anni di esperienza a Dazn: "Abbiamo raccolto una sfida importante con poco tempo a disposizione, lanciando un servizio molto importante nei numeri. Non solo 380 partite in diretta sulla rete internet, ma anche ore di contenuti trasmessi e centinaia di ore tra studi e stadio".