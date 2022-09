De Laurentiis assente a Glasgow: il presidente del Napoli non è con la squadra

Aurelio De Laurentiis non è partito per Glasgow e questa sera non sarà allo stadio per seguire la sfida contro i Rangers

TuttoNapoli.net Aurelio De Laurentiis non è partito per Glasgow e questa sera non sarà allo stadio per seguire la sfida contro i Rangers. Non c'era neppure al pranzo Uefa organizzato come di consueto dal club ospitante. Per il Napoli come sempre era presente Edo De Laurentiis, vicepresidente, con Guido Baldari, addetto stampa, oltre al ds Giuntoli.