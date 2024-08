Di Lorenzo da record: il gol contro il Bologna vale un primato in Serie A

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo ha trovato una rete importantissima contro il Bologna nel 3-0 di ieri: non solo dal punto di vista del risultato, ma anche per ricucire il rapporto con la tifoseria. In più, dal punto di vista statistico è stata una rete da record: il capitano azzurro è l'unico difensore insieme a Biraghi ad aver segnato almeno un gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A. A riportare il dato è Cronache di Spogliatoio