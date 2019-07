Dimaro, Tonelli e Younes in gruppo. Contini assente: pronto al prestito in serie B

Diciottesimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro Folgarida. La formazione di Carlo Ancelotti è stata impegnata questa mattina per l'unico allenamento di giornata: prima fase in palestra, poi i ragazzi sono scesi in campo per esercitazioni col pallone, poi torello con la rosa divisa in gruppi e successiva partitina a campo ridotto nove contro nove. Tonelli, che ieri ha lavorato a parte, è tornato in gruppo. C'è anche Younes, da ieri manca il portiere Contini in quanto pronto per il prestito in Serie B. Nel pomeriggio riposo, la squadra tornerà in campo domani mattina e nel pomeriggio affronterà la terza amichevole contro la Cremonese.