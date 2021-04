Diritti TV, decisi gli orari per le 3 gare non in esclusiva

L'edizone odierna del "Corriere della Sera", dà spazio alla questione legata all'acquisizione dei diritti TV della Serie A, assegnati a DAZN per il prossimo triennio, e spiega che sono state assegnate le fasce orarie per i 3 match non in esclusiva, ovvero quelli del cosiddetto "pacchetto B", che sono ancora in cerca di assegnazione.

I 3 match non in esclusiva saranno l'anticipo del sabato delle 20:45, il lunch match di domenica alle 12:30 e il match del lunedi sera alle ore 20:45.