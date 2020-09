Diritti tv, Fienga della Roma si allinea ad ADL: "Cambiati tempi, prodotto va rivisto'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "La Roma è sempre in prima fila per migliorare il prodotto calcio all'estero e per massimizzare il valore dei diritti della Serie A in Italia. Siamo in un momento di cambiamento dei modelli di business e fruizione del contenuto. Con il Covid aumenta il pubblico in tv ed è un prodotto di mercato che va assolutamente rivisto". Lo dice il Ceo della Roma, Guido Fienga, in occasione della presentazione della nuova partnership con Tiscali. "La Roma - ha spiegato Fienga - accoglie qualsiasi tipo di stimolo e partner per garantire una crescita del prodotto e delle risorse da distribuire". (ANSA).