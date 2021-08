Disservizi DAZN: oggi un comunicato della piattaforma per rassicurare club e abbonati

Dopo la lettera della Lega, il comunicato del Codacons e l'intervento della politica col deputato di Leu Luca Pastorino, nella giornata di oggi è atteso un comunicato da parte di DAZN circa i disservizi verificatisi durante la prima giornata di Serie A. Secondo il Corriere dello Sport la piattaforma streaming in queste ore risponderà alle polemiche di ieri probabilmente tranquillizzando un po' tutti, abbonati, club e associazioni che si sono mosse in tal senso.

Da parte sua l'Agcom, il garante delle comunicazioni, non ha aperto alcuna istruttoria o processo formale con l'intenzione di aspettare risposte dalla seconda giornata di campionato. Intanto però ha già chiesto a DAZN una relazione dettagliata su cosa non abbia funzionato e su quali punti serva intervenire.