"Dopo Benitez nessun mercato all'altezza", Rambaudi sbotta: "Kou e Albiol volevano cacciarli a calci!"

Si parla ancora di mercato negli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio'. Si torna con la mente al passato, quando sulla panchina del Napoli sedeva Rafa Benitez, con Enrico Fedele che di fatto ha elogiato i giocatori arrivati sotto la gestione del tecnico spagnolo, non ritrovando la stessa qualità di arrivi nelle annate successive: "Dopo il mercato di Benitez, non sono stati presi giocatori all'altezza di quel mercato!". Sbotta, a questo punto, Roberto Rambaudi, che ricorda le critiche pesanti piovute proprio su alcuni di quei giocatori arrivati con Rafa: "Giocatori come Albiol e Koulibaly volevano mandarli via a calci nel culo dopo il primo anno con Benitez!".