Drogba festeggia: il figlio Isaac sigla il suo primo gol in Italia

Giornata indimenticabile per la famiglia Drogba, che festeggia il primo gol in Italia del giovane Isaac, attaccante classe 2000 della Folgore Caratese e figlio di Didier, ex attaccante del Chelsea. Isaac ha deciso la sfida tra la Folgore Caratese e la Caronnese, con una rete realizzata nel finale di gara che ha regalato i tre punti alla squadra di Emilio Longo, militante in Serie D.