Ecco la Calciopoli belga: 56 indagati, Mogi Bayat e 4 allenatori rischiano il carcere

Un vero e proprio terremoto si prepara a sconvolgere il calcio belga. Il procuratore federale, infatti, ha annunciato oggi di voler deferire 56 persone e una società commerciale in seguito a un'indagine durata mesi per far luce su un grosso caso di frode che coinvolge le più grandi società. Si tratta di un atto d'accusa "provvisorio", che può ancora essere impugnato dagli avvocati della società stesse. Il processo per questa indagine nota come "Operation Zero" o "Footballgate" dovrebbe svolgersi quest'anno nelle Fiandre. Nel mirino ci sono agenti, arbitri, giocatori, dirigenti dei club della Pro League (la prima divisione belga); diverse decine di persone erano già state coinvolte nell'autunno del 2018, quando è scoppiato lo scandalo.

In questi 3 anni si sono aggiunti altri nomi grazie anche alla collaborazione dell'agente Dejan Veljkovic, il "pentito" del caso, che ha ricevuto una sospensione della pena. L'indagine, per tutto questo tempo, si è concentrata principalmente su trasferimenti, stipendi e commissioni agli agenti dei giocatori, con reati che vanno dall'appropriazione indebita fino alla frode fiscale e al riciclaggio di denaro. Alcuni sospettati dovranno anche rispondere del loro coinvolgimento in almeno due partite truccate. Secondo i media belgi, l'agente dei calciatori Mogi Bayat e almeno quattro allenatori rischierebbero il carcere.

Bruges, Genk, Anderlecht, Charleroi, Standard Liegi, Mechelen, Lokeren sono invece alcuni dei club citati in questo fascicolo. Oltre agli indagati, altre 200 persone sono sospettate di aver ricevuto denaro durante operazioni non dichiarate e sono state invitate a regolarizzare la loro situazione con il fisco.