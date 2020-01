Everton, Ancelotti: "Per battere il Liverpool serve una prestazione eccellente"

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in vista del derby di FA Cup contro il Liverpool in programma domenica: “Sarà difficile, è normale, ma si tratta di un’opportunità fantastica se affrontata con la massima concentrazione e senza paura. Bisogna pensare solo a ciò che si farà sul campo, senza distrazioni, per produrre una prestazione eccellente che è quella che serve per avere la meglio sul Liverpool"