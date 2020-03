Everton, Pickford viola la quarantena: il portiere sorpreso ad un incontro di boxe

Il portiere dell'Everton Jordan Pickford è finito nella bufera per aver interrotto la disposizione e aver assistito con la famiglia a un incontro di boxe a Durham, con tanto di birra in mano. Nonostante l'Everton fosse in quarantena - Come riporta il tabloid 'The Sun' - il portiere era in compagnia della moglie e del figlio, in mezzo a centinaia di altre persone. L'estremo difensore della squadra di Ancelotti ha comunque replicato dicendo di essere stato autorizzato dallo staff medico del suo club, e quindi ha respinto le accuse di imprudenza e di non aver rispettato le indicazioni anti contagio.