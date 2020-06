Festa in campo per il Napoli, Callejon in disparte ed in lacrime: l'addio è certezza?

Festeggiamenti per il Napoli di fatto Campione d'Italia. Tutti gli azzurri si sono ritrovati in campo tra sorrisi e voglia di festeggiare, tranne uno: in disparte, infatti, c'era Josè Callejon che non ha partecipato attivamente alla festa scattata subito dopo il 90'. Di fatto, la scadenza del contratto e la più che probabile partenza hanno inciso sull'umore del giocatore che poi, sollecitato dai compagni, si è aggregato al gruppo.