FIGC, il Comitato medico-scientifico: "C'è voglia di giocare! Infortuni? E' una cosa prevedibile..."

Francesco Braconaro, professore che fa parte del comitato medico-scientifico della FIGC, che con i suoi colleghi ha redatto il protocollo per tornare a giocare, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo già lavorando ai protocolli per quanto riguarda le trasferte in vista della ripartenza del campionato. Dobbiamo prevedere come tenere al sicuro gli atleti durante le trasferte. I medici che stanno sul campo non si possono assumere responsabilità imponderabili. In questo momento c'è voglia di ripartire, le modifiche sono state validate, cominciamo a vedere in queste 3-4 settimane come vanno le cose, poi decideremo assieme al Governo e

INFORTUNI - "Questa è una cosa abbastanza prevedibile, dopo una sosta così lunga e degli allenamenti fatti in casa. Non si è potuto procedere ad una preparazione atletica importante. Con 3-4 settimane di allenamento, i tecnici sapranno adattare una preparazione. E' chiaro che nelle fasi iniziali il problema degli infortuni è presente, io direi iniziamo e vediamo come vanno le cose: ogni società ha staff sanitari adeguati".