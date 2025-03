Formazione per il fantacalcio: i consigli per la 29esima di Serie A

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Social Club su 1 Station Radio, Nicola Ribezzo, esperto di calcio fantacalcio, ha dato i consigli a tutti i fantallenatori su chi schierare nel prossimo turno di Serie A.

“Nei top Team consiglio in porta Meret in quanto il Napoli deve fare una striscia positiva per aspirare alla vetta e l’occasione è propizia per la trasferta di Venezia; in difesa vedo ben Cambiaso che sebbene avrà difronte Dodò ultimamente è in ottima forma; a centrocampo punto sul ritorno al gol di McTominay; in attacco punto su Thuram nonostante l’ostica trasferta di Bergamo”,

Per chi invece non possiede calciatori dei Top Team “In porta darei un’opportunità a Milinkovic-Savic un vero para rigori che gioca contro l’Empoli in casa; in difesa punto su un ritorno al bonus di Theo Hernandez che manca da tutto il girone di ritorno per il calciatore francese, mentre a centrocampo consiglio ancora un calciatore di casa Milan, Reijnders. Infine in attacco dico ai fantallenatori di puntare su Lucca dell’Udinese che ha segnato ben 10 gol su 12 in casa e che penso possa segnare addirittura nei primi 50 minuti di gioco in quanto il Verona ha una curiosa caratteristica: subisce rispetto alle altre squadre il doppio dei gol nei primi tempi”.

Sui calciatori da non schierare: “Consiglio di non schierare assolutamente Calabria contro la catena di sinistra della Lazio Tavares più Zaccagni e Smolcic del Como impegnato contro la coppia Theo-Leao”.