FOTO - “Fratello in serie A”, la storia di Malcuit per l’amico Pépé poi subito cancellata

Nelle ultime ore è emerso il nome di Nicolas Pepé per l'attacco del Napoli. Chi lo conosce bene è Kevin Malcuit, vista la loro esperienza in contemporanea al Lille. E sta facendo discutere sui social uno scatto postato dal terzino azzurro, poi subito cancellato dalle Instagram Stories: "Può essere fratello, nella Serie A", scriveva Malcuit condividendo una foto del suo ex compagno di squadra.