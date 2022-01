FOTO - Olivera ad un passo dal Napoli e prima chiamata in Nazionale: l'elenco del ct dell'Uruguay

Ottimo momento di forma per Mathias Olivera. Il terzino appena opzionato dal Napoli, anni 24, è stato convocato (ieri l'elenco ufficiale svelato) per la prima volta anche in Nazionale e con l'Uruguay disputerà la doppia sfida valida per le qualificazioni americane ai prossimi Mondiali. Conferma del fatto che il terzino stia facendo molto bene. Il Napoli lo seguirà interessato. Ecco l'elenco:

🆚🇵🇾 (27/1)

🆚🇵🇾 (27/1)
🆚🇻🇪 (1/2)