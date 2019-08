FOTO - Sondaggio As: oltre l'83% dei tifosi del Real chiede la permanenza di James

James Rodriguez verosimilmente lascerà il Real Madrid nel corso di quest'estate, visto che per Zinedine Zidane è fuori dal progetto tecnico. E' aperto l'affare che lo porterebbe al Napoli, ma i tifosi della Casa Blanca preferirebbe che il colombiano restasse. E' questo il risultato del sondaggio del quotidiano As, come dimostra l'immagine di seguito.