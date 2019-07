FOTO - Spettacolo a Dimaro con il comico Gino Rivieccio, presente anche ADL

Serata di divertimento a Dimaro, località dove il Napoli sta svolgendo il ritiro pre campionato. Il comico napoletano Gino Rivieccio ha tenuto uno spettacolo per tutti i tifosi azzurri che stanno vivendo i giorni di ritiro in Val Di Sole. Come confermato anche dal profilo Twitter ufficiale della Ssc Napoli, presente allo spettacolo anche il presidente De Laurentiis.

Musica e divertimento allo spettacolo di @GinoRIVIECCIO al quale ha partecipato anche Il Presidente @ADeLaurentiis pic.twitter.com/3iaB5KzddL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 luglio 2019