Frank Anguissa oggi compie 29 anni: gli auguri di ADL e della SSCNapoli

vedi letture

Compleanno in casa azzurra. Frank Anguissa, nato il 16 novembre 1995 a Youndè (Camerun). compie 29 anni. Ad Anguissa vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli, scrive il club sul proprio sito web:

"Anguissa è alla quarta stagione al Napoli e dal suo arrivo in azzurro (2021/22) è stato il giocatore che ha recuperato il maggior numero di palloni nell’ultimo terzo di campo tra tutte le competizioni, ovvero 100. Inoltre, tra i centrocampisti attualmente in rosa, Frank è quello che ha servito più assist con la maglia azzurra nelle ultime quattro stagioni tra tutte le competizioni: 14. In assoluto Anguissa ha disputato 130 gare con la maglia azzurra, in tutte le competizioni, contando 14 assist e 6 gol. Felice compleanno Frank!".