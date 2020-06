Gasperini nervoso nonostante il 4-0: parole all'arbitro e viene espulso

Gian Piero Gasperini, nella prima partita post Covid-19, si è fatto espellere dall'arbitro Chiffi per avergli rivolto qualche parola di troppo o comunque per aver detto cose inappropriate. Nonostante il 4-0 della sua squadra contro il Sassuolo, l'allenatore dei nerazzurri è apparso nervoso e in un istante è stato cacciato. Ora si è allontanato e si trova in tribuna e indossa ovviamente la mascherina. Il bordocampista Sky racconta l'espulsione di Gasperini: non avrebbe riferito insulti a Chiffi, ma avrebbe detto "fatelo arbitrare" rivolto agli addetti al Var considerati i tanti richiami al monitor.