Genoa, vola la campagna abbonamenti in B: 16mila tessere vendute. Palermo secondo con 9mila

© foto di www.imagephotoagency.it

Vola la campagna abbonamenti del Genoa. Nonostante la retrocessione in Serie B infatti la passione del tifo rossoblù non si è spenta con già 16mila tessere staccate finora, un numero da far invidia anche a diversi club di Serie A e che permette al club ligure di guidare la classifica della serie cadetta. Al secondo posto dietro il Genoa infatti al momento si piazza il neo promosso Palermo che ha superato i 9mila abbonamenti venduti seguiti poi da Benevento con circa 5800 e poi Parma, Bari e Modena che hanno superato quota quattromila.