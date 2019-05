Ghoulam buca Skorupski: l'arbitro ferma per offside ma il Var convalida tutto, 2-1!

Il Napoli trova il gol dell'1-2 dopo una situazione rocambolesca: lancio dalle retrovie per Ghoulam che controlla e da posizione defilata buca Skorupski. L'arbitro in un primo momento annulla per offside dopo la bandierina alzata del guardalinee, ma c'è il Var a richiamare l'attenzione del direttore di gara e convalidare la rete dell'algerino con Dijks a tenere in gioco Ghoulam. Tutto regolare, dunque, e 2-1 al Dall'Ara.