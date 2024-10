Gino Rivieccio torna con “Goal Show” su Canale 8

Torna “Goal Show”, la trasmissione sportiva più longeva della Tv in Campania, giunta alla 17esima edizione… e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto dall'istrionico Gino Rivieccio, va in onda ogni martedì, dalle 21.00 su Canale 8, confermando la squadra degli opinionisti, ai quali si aggiungono “nuovi acquisti” e incursioni inaspettate. Con Antonio Corbo, graffiante firma di Repubblica e autentico maestro del giornalismo, i collegamenti da Milano con Sandro Sabatini di Mediaset e Maurizio Compagnoni di Sky. Nel parterre la new entry, Alessandra Vaccaro, voce già cara ai tifosi per i programmi condotti su Radio Kiss Kiss Napoli e lo “storico” direttore, Pier Paolo Petino. Accanto ai giornalisti, una nutrita truppa di tecnici, capitanata dall’ex allenatore della Nazionale e del primo Napoli di De Laurentiis, Gian Piero Ventura.

Completano la squadra gli ex azzurri Gennaro Iezzo, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e Pasquale Casale, pronti ad analizzare il cammino del Napoli in campionato e in Coppa Italia. Uno spazio è dedicato alla didattica regolamentare applicata alle decisioni arbitrali, una “moviola” molto particolare, affidata all’ex arbitro Giuseppe Gargiulo con il supporto ella redazione, guidata da Alessandro De Mattia. Ma nel corso dei 120 minuti del programma, c’è spazio per la musica con i live al pianoforte di Fabrizio Fierro, che insieme a Rivieccio è in grado di regalare momenti di straordinario spettacolo. Anche grazie alla presenza di Silvia Urso e Viviana Cocozza, modelle/tifose dotate della giusta ironia per danzare sulle “note” del calcio.

Protagonista anche il pubblico in sala, con le “incursioni” di tifosi vip, capitanati da Paola Bassi e Gigi Porcelli. Non mancano i collegamenti surreali, l’edicola “napulegna” e i proverbi di Chalaka Amrasinghe, il srilankese/napoletano che dispensa pillole di saggezza.

Il programma prodotto da Gesin Group di Pasquale Arienzo, con la direzione di Emilio Villano, va in onda dagli studi di GtChannel di Tony Florio, con la regia di Mario Albano.