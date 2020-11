Gli infortuni di Aguero causati dal sovrappeso? Roy Keane: "Dio solo sa che taglia indossa"

Roy Keane, ex giocatore del Manchester United e ora commentatore di Sky Sport, ha analizzato la situazione del Kun Aguero, dando la colpa per i suoi infortuni al sovrappeso. "Quando è tornato sembrava sovrappeso. Dio solo sa che taglia di pantaloni indossi ora. Sembra pesante. A volte si esce da un infortunio e può essere difficile correre. Normalmente, i giocatori hanno bisogno di due o tre settimane per riprendere i ritmi. Mi sono preoccupato quando l'ho visto: capisco che sia difficile recuperare, ma non devi prendere chili".