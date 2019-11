Gomes, sospiro di sollievo dopo l'infortunio shock: stabiliti tempi di recupero

André Gomes potrebbe tornare prima del previsto. Il centrocampista portoghese, vittima di un grave infortunio alla caviglia nell'ultimo match di Premier League disputato contro il Tottenham, ha buone possibilità di rientrare prima della fine della stagione. A dirlo è l'allenatore dell'Everton, Marco Silva, in conferenza stampa: "Non è facile per noi stabilire una data specifica per il suo rientro, ma lo staff medico mi ha detto che potremmo vedere André giocare di nuovo durante questa stagione", ha detto il tecnico portoghese.