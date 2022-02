Guerra in Ucraina, Zinchenko durissimo: "Spero che Putin muoia". Instagram lo censura

Durissimo post di Oleksandr Zinchenko, che ha attaccato senza mezzi termini Vladimir Putin dopo i primi bombardamenti russi in Ucraina avvenuti nella notte. Il difensore del Manchester City ha pubblicato una storia con una foto del leader russo e una frase che non lascia spazio a interpretazioni: "Spero che tu muoia della morte più dolorosa e sofferente". La piattaforma Instagram, però, ha rimosso il contenuto, come ha spiegato lo stesso giocatore.