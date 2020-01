Haaland, esordio da urlo col Borussia: entra e segna dopo 183' secondi, poi infila la tripletta!

Non smette mai di segnare, "Terminator" Haland. All'esordio il norvegese ha impiegato 183 secondi per segnare il suo primo gol con la maglia del Borussia Dortmund, contro l'Augsburg: all'entrata, al 56esimo, i gialloneri perdevano 3-1, ma il norvegese ha accorciato subito le distanze, segnando poi il gol del 3-4. Infine, per la tripletta, all'ottantesimo.