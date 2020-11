CdS - Ospina continua le terapie in palestra, col Rijeka si va verso la conferma di Meret

David Ospina continua a lavorare in palestra. Il giocatore colombiano, infatti, non ha ancora smaltito l'infortunio patito in nazionale, ed è dunque molto improbabile che possa scendere in campo nella sfida di domani contro il Rijeka. Ecco che - come riporta oggi Il Corriere dello Sport - dal primo minuto e quasi scontata la presenza di Alex Meret che difenderà la porta azzurra ancora dall'inizio dopo essere partito titolare anche contro il Milan.