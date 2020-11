KKN - Osimhen imbufalito per l'infortunio: ulteriori accertamenti nelle prossime ore

Saranno ore cruciali, le prossime, per la reale entità dell'infortunio di Victor Osimhen, ed ovviamente per stilare una tabella di recupero per l'attaccante nigeriano. Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato alcuni retroscena riguardo l'ex Lille e il suo stato mentale dopo l'infortunio con la Nigeria: "Chi è vicino ad Osimhen ci ha parla di un ragazzo imbufalito per l'infortunio, il ragazzo vorrebbe giocare tutte le partite. Nelle prossime ore si sottoporrà ulteriori accertamenti".