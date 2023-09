I numeri danno ragione a Garcia: solo 6 gol su ben 66 tiri e percentuale appena del 9%

In generale il Napoli ha visto evaporare un po' l'istinto micidiale, scrive il Corriere dello Sport dando ragione a Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen per la prima volta dal 29 ottobre 2022 non è in testa alla classifica marcatori. In generale il Napoli ha visto evaporare un po' l'istinto micidiale, scrive il Corriere dello Sport dando ragione a Rudi Garcia sulla poca concretezza in questo inizio di stagione ed in particolare nella gara contro la Lazio da chiudere nel primo tempo: "6 gol su 66 conclusioni con una percentuale realizzativa del 9,1%. Capita, sono momenti o momentacci", scrive il quotidiano.