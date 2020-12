SSC Napoli annuncia: "È uscito il calendario ufficiale del 2021"

Il calendario ufficiale SSC Napoli 2021 è in edicola. Lo annuncia il club, con una nota diffusa via social e attraverso il proprio sito ufficiale.

Così scrive il club: "Un'edizione ricca di ottimismo e scaramanzia napoletana, per colorare d'azzurro il nuovo anno. Una dedica speciale lo rende ancor più unico ed irripetibile. Un cimelio immancabile nelle case dei tifosi azzurri.

Il Calendario SSC Napoli 2021 è in tutte le edicole della Campania con il Corriere dello Sport-Stadio. Se non lo trovi oppure non è disponibile, ordinalo al tuo edicolante.

Se sei fuori regione puoi inviare una richiesta all’indirizzo mail: calendarionapoli2021@corsport.it. Ricordati di specificare il tuo Nome, Cognome, numero di telefono e gli estremi di un'edicola ove effettuare l’invio (indirizzo esatto e codice edicola - chiedilo al tuo edicolante).

Il calendario SSC Napoli è disponibile anche sul Web Storte SSC Napoli. Colora d'azzurro il 2021, il Calendario SSCN ti aspetta!