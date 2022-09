SSC Napoli - Oggi ripresa degli allenamenti, sabato c'è il Torino

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A L'INTER TREMA PER BROZOVIC: SI TEME UN LUNGO STOP DOPO L'INFORTUNIO IN NAZIONALE L'Inter è chiaramente in contatto con la Federcalcio croata, ma le previsioni del ct Dalic non suonano per niente bene in chiave nerazzurra L'Inter è chiaramente in contatto con la Federcalcio croata, ma le previsioni del ct Dalic non suonano per niente bene in chiave nerazzurra