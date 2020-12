The Guardian svela: un farmaco inglese garantirebbe immunità Covid immediata, già al via i test

In Gran Bretagna è allo studio una terapia anticorpale per il Covid-19 che darebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza ai pazienti ricoverati in ospedale e ai residenti delle case di cura per aiutare a contenere l’epidemia. Lo scrive l'autorevole quotidiano inglese The Guardian che riporta le novità sul farmaco sviluppato da University College London Hospital (Uclh) e AstraZeneca. Lo studio coinvolge l’Uclh, diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo.