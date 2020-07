Il Benevento blinda Maggio, pronto un rinnovo annuale per l'ex terzino azzurro

Christian Maggio e il Benevento, una storia d'amore destinata a continuare, almeno per un altro anno. L'ex terzino del Napoli è ad un passo dal rinnovo con il sodalizio campano, ritornato in Serie A battendo tantissimi record nel campionato di B. A riferire dell'imminente prolungamento del contratto di Maggio è l'esperto di mercato Nicolò Schira con un messaggio su Twitter: "Il Benevento blinda capitan Christian Maggio: pronto il rinnovo annuale per l’esperto difensore 38enne".

