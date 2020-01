Il Celta (senza Lobotka) non va oltre il pari con l'Osasuna, ma esce dalla zona rossa

Finisce 1-1 la gara tra Celta Vigo e Osasuna. L'obiettivo di mercato del Napoli Stanislav Lobotka non ha preso parte alla gara, andando in tribuna per scelta dell'allenatore dei galiziani Garcia. A passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa con un gol al 75' di Mina, l'Osasuna trova però il pari all'83' con Chimy Avila. Il punto conquistato dai galiziani permette loro di uscire comunque momentaneamente dalla zona retrocessione.

Il programma completo del 19° turno di Liga:

Venerdì

Valladolid-Leganes 2-2

Siviglia-Athletic Club 1-1

Sabato

Valencia-Eibar 1-0

Getafe-Real Madrid 0-3

Atletico Madrid-Levante 2-1

Espanyol-Barcellona 2-2

Domenica

Granada-Maiorca 1-0

Real Sociedad-Villarreal 1-2

Alaves-Betis 1-1

Celta Vigo-Osasuna 1-1