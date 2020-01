Il Milan fa fatica con l'Udinese: friulani avanti a sorpresa al 45'

Finito il primo tempo tra Milan e Udinese, match valevole per il 20° turno di campionato. I friulani sono avanti a sorpresa per 1-0 grazie al gol del difensore Stryger Larsen che approfitta di un'uscita folle di Donnarumma. Il Milan prova a reagire ma al momento l'offensiva dei rossoneri è sterile

IL GOL - Il vantaggio degli ospiti si concretizza al 6': lancio con il contagiri di De Paul per Lasagna: uscita scellerata di Donnarumma, che travolge in pieno il quindici fuori dall'area di rigore. Pairetto concede il vantaggio e Stryger Larsen, a porta sguarnita, porta in vantaggio i friulani con il piattone.