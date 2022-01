Il Newcastle di Bin Salman fa già paura: 100mln spesi a gennaio e ieri il terzo colpo

Il nuovo Newcastle non perde tempo da quando il consorzio guidato dal fondo saudita PIF (Public Investment Fund) del principe Mohammed bin Salman ha messo le mani sul club. Appena due vittorie ed il ko in Coppa d’Inghilterra dal Cambridge United (terza divisione), ma i passi da gigante arrivano dal mercato: l’ultimo colpo porta il nome eccellente del centrocampista brasiliano Bruno Guimarães, battendo la concorrenza di Arsenal, Juventus, Man United e PSG con 40mln di euroo (più otto di bonus). Un altro acquisto dopo il laterale destro Trippier, nazionale inglese e vincitore della Liga nella stagione passata con la maglia dell’Atletico Madrid per l’equivalente di circa 16 milioni di euro, e l’attaccante neozelandese Wood per circa 32 milioni di euro. Ora l'ultimo tentativo per il difensore del Siviglia Diego Carlos, ma anche per Dele Alli, ormai ai margini del progetto Tottenhamo e con l’Arsenal per Nketiah.