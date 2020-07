Immobile segna ancora, contro il Napoli per eguagliare il record di Higuain

Ancora in gol Ciro Immobile, nella sfida che ha visto la Lazio vincere contro il Brescia all'Olimpico. Biancocelesti che, proprio all'ultima giornata, saranno di scena al San Paolo per affrontare il Napoli di Gattuso: proprio contro gli azzurri Ciro Immobile cercherà i gol validi per eguagliare ed eventualmente il record di Higuain di 36 reti, raggiunto proprio quando l'argentino vestiva la maglia del Napoli nel 2015/16.