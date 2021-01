Incredibile Roma: sesto cambio ai supplementari e perderà 3-0 a tavolino

Clamorosa svista nell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Spezia. I giallorossi hanno effettuato il sesto cambio, uno in più di quelli consentiti, all'interno dei tempi supplementari. Lo Spezia è in vantaggio 3-2 ma in ogni caso avrebbe la partita vinta 3-0 a tavolino. Ricordiamo che ai supplementari è concesso uno slot in più per le sostituzioni, ma bisogna avere un cambio a disposizione per utilizzarlo e non c'è un cambio aggiuntivo se i 5 sono già stati completati.