Incubo Covid in Francia: altri due positivi nel Psg

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha convocato 22 giocatori per la partita di stasera in casa del Lorient. Saranno assenti Kylian Mbappé e Marco Verratti per squalifica, così come Thilo Kehrer ed Eric-Junior Dina Ebimbe, risultati positivi al coronavirus. "Rispetteranno l'isolamento e saranno soggetti all'apposito protocollo sanitario", ha dichiarato il club. Anche Leandro Paredes è stato messo in isolamento.



I convocati

Portieri: Navas, Rico, Donnarumma

Difensori: Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Diallo, Mendes, Bitshiabu

Centrocampisti: Di Maria, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Yansané, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala

Attaccanti: Icardi, Messi