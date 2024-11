Inter-Napoli: dove vedere il match in tv e streaming

Inter-Napoli verrà trasmessa domenica 10 novembre alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile, chiaramente, assistere al big match di San Siro tramite l'apposita applicazione di DAZN, su Smart TV e in streaming, attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per gli abbonati DAZN sarà possibile seguire la partita anche sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

In alternativa attraverso una console di gioco oppure tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Su Tuttonapoli poi sarà possibile seguire la diretta testuale della sfida, con aggiornamenti già nelle ore antecedenti alla partita, a partire dalle ultime di formazione e dal campo.